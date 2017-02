Trump noemt Amerikaans-Australisch vluchtelingenakkoord ‘slechtste deal ooit’

De Amerikaanse president Donald Trump heeft afgelopen weekend zwaar uitgehaald naar het vluchtelingenakkoord dat de VS en Australië afsloten onder zijn voorganger Barack Obama. Hij deed dat in een telefoongesprek met de Australische premier Malcolm Turnbull, dat zeer vijandig verliep, zo schrijft de krant Washington Post.

Trump zou gezegd hebben dat het gesprek met Turnbull van zaterdag het ‘ergste telefoongesprek was’ dat hij die dag voerde. Zaterdag belde Trump ook onder meer met de Duitse bondskanselier Angela Merkel en met de Russische president Vladimir Poetin.

De Amerikaanse president noemde het Australisch-Amerikaans vluchtelingenakkoord, dat bepaalt dat de VS 1.250 vluchtelingen zullen opvangen die momenteel in de Australische detentiecentra op Nauru en Manus Island vastzitten, de ‘slechtste deal ooit’. Trump verweet Turnbull dat de deal zijn politiek ‘doodsvonnis’ is en beschuldigde Australië ervan de ‘volgende Boston bombers’ te willen exporteren.

De Australische premier Malcolm Turnbull Foto: AP

De krant citeert ook een hoge Amerikaanse verantwoordelijke die stelde dat Trump aan Turnbull zou verklaard hebben dat hij ‘de intentie heeft’ om het vluchtelingenakkoord te respecteren, wat hem de ruimte geeft om in de toekomst nog steeds uit de deal te stappen.

25 minuten

Het telefoongesprek dat een uur had moeten duren, werd door de Amerikaanse president abrupt onderbroken na 25 minuten toen Turnbull zou gesuggereerd hebben om over te gaan naar de thema’s van de buitenlandse politiek, zoals het conflict in Syrië.

Turnbull wil volgens de Australische media niet officieel reageren op het telefoongesprek, maar laat weten dat de band met de VS ‘zeer sterk’ blijft. Nieuwszender ABC meldt op gezag van bronnen binnen de Australische overheid dat de berichten van de Washington Post ‘nagenoeg accuraat’ zijn. Ze noemen de conversatie ‘robuust’ en ‘korter dan verwacht’. Een minister verklaarde dat Trump ‘de deal haat’.

Deal zal doorgaan

De woordvoerder van het Witte Huis Sean Spicer verklaarde dinsdag nog dat de deal nog zal doorgaan, maar dat er ‘extreme doorlichtingsmaatregelen’ toegepast zullen worden.

Do you believe it? The Obama Administration agreed to take thousands of illegal immigrants from Australia. Why? I will study this dumb deal! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 2, 2017

Trump reageerde ondertussen wel op de berichten. ‘Geloof je dat nu? De Obama-administratie is ermee akkoord gegaan duizenden illegale immigranten van Australië over te nemen. Waarom? Ik zal die domme deal onderzoeken!’

Australië is een van de trouwste bondgenoten van de Verenigde Staten sinds de Tweede Wereldoorlog. Beide landen werken samen rond spionage en defensie, en wisselen grote hoeveelheden informatie met elkaar uit. Ze waren samen betrokken bij de oorlogen in Afghanistan, Irak en Syrië.