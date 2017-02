Landskampioen Oostende wint topper in Antwerpen

In de topper van de zeventiende speeldag in de hoogste nationale basketbalafdeling is leider Oostende woensdag met 68-75 gaan winnen bij Antwerp, de tweede in de stand. Bij de rust stond de regerende landskampioen 30-40 voor. In het derde kwart liep het verschil op to 44-56. Met een slotoffensief in het laatste kwart (24-19) konden de Giants daar slechts vijf punten van afknabbelen.