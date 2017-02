Reizigers gescreend voor meer dan strijd tegen terreur

De opslag van verschillende gegevens van alle passagiers is een van de speerpunten van het anti-terreurbeleid van de regering, maar de maatregel mikt veel breder dan de ‘war on terror’. Ook drugshandel, autodieven en illegale migratie worden zo opgespoord.

Uit de toelichting bij de wet, die onlangs werd goedgekeurd, blijkt dat het registreren van gegevens in eerste instantie bedoeld is om (potentiële) terroristen op te sporen. Maar de ambitie reikt veel verder. De ‘Passenger Name Records’, zoals de gegevensopslag wordt genoemd, kunnen dienen voor de opsporing van allerlei vormen van criminaliteit: omkoping, doodslag, ontvoering, mensenhandel, diefstal met geweld, heling, wapen- of drugshandel... Wie van dat soort feiten wordt verdacht, riskeert het beter niet om het vliegtuig, de trein of de boot te nemen, als ze uit het vizier van de veiligheidsdiensten willen blijven.

Asielaanvragen

Ook de Dienst Vreemdelingenzaken krijgt toegang tot de reisgegevens. ‘Niet alleen voor de strijd tegen de illegale migratie, maar ook en vooral om de efficiëntie van controles aan de buitengrenzen beter te waarborgen’, luidt het. ‘De politie en DVZ zijn betrokken bij de aanpak van gewelddadige radicalisering, van foreign fighters en bij de strijd tegen terrorisme en grootschalige criminaliteit, zoals mensenhandel. De terroristische aanslagen van de afgelopen jaren hebben duidelijk gemaakt dat er nauwe banden konden bestaan tussen illegale migratie en terrorisme.’

Maar de toegang van DVZ heeft nog een bijbedoeling: ‘De gegevens zullen worden gebruikt tijdens visum­procedures en bij asielprocedures, om te bepalen welk land een asielaanvraag moet behandelen.’

De EU-landen landen hebben afgesproken dat zo’n aanvraag wordt behandeld in het land waar een asielzoeker aankomt, om te voorkomen dat er aan ‘asielshopping’ wordt gedaan. De databank van passagiersgegevens wordt ook daarvoor ingeschakeld.