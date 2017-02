Zulte Waregem plaatst zich in Eupen moeizaam voor bekerfinale

Zulte Waregem wordt de tegenstander van KV Oostende in de finale van de Beker van België. Essevee verdedigde in Eupen een 1-0-voorsprong van in de heenwedstrijd en won ook in de Oostkantons, weliswaar met de nodige moeite. In een echte cupmatch viel de bevrijdende 0-1 voor de bezoekers pas een kwartier voor affluiten. De goal van Hamalainen was goed voor een finaleticket, Marrone dikte in het slot nog aan tot 0-2. Invaller Coopman forceerde net als in de heenwedstrijd de beslissing: toen met een goal, nu met een assist.

Bij Eupen kreeg Babacar Niasse onder de lat de voorkeur op Van Crombrugge, die vorig weekend pijnlijk in de fout ging tegen Standard. Onyekuru zat niet in de kern nadat hij even spoorloos was, waardoor Standard-huurling Dompé meteen in de basis stond. Andere nieuwkomer Christian Brüls begon op de bank. Bij Zulte Waregem speelde Severin opnieuw in de plek van Derijck. Kingsley Madu moest de rol van de geblesseerde Kaya overnemen. Nieuwkomers Ankersen en Bala begonnen op de bank, naast Sander Coopman die zich in de heenmatch nog tot matchwinnaar kroonde door de 1-0 te scoren.

Eupen begon gedreven aan de eerste helft en kwam zelfs op het halfuur het dichtst bij een doelpunt, maar Sylla kon een perfecte assist van Lazare niet verzilveren: hij duwde aan de tweede paal de bal naast het lege doel van Bossut. Die was eerder goed weggekomen toen scheidsrechter Gumienny geen strafschop floot na contact met diezelfde Sylla. Zulte Waregem domineerde voor rust wel de wedstrijd maar kwam niet tot uitgespeelde kansen. Enkel na stilstaande fases was Essevee gevaarlijk, De fauw duwde de gevaarlijkste kans in minuut 31 over het Eupense doel.

De bezoekers kwamen het best uit de kleedkamer en Cordaro probeerde met een boogje Niasse te verrassen maar de Eupense doelman was bij de pinken. Aan de overkant bokste Bossut een vrije trap van Luis Garcia knap uit zijn doel.

Het bleef razend spannend en Eupen voerde de druk nog wat op, wat dan weer mogelijkheden voor de bezoekers bracht op tegenaanval. De grootse kans was voor Madu, die mooi werd vrijgespeeld door Leye maar op de paal mikte. Eupen-coach Jordi Condom smeet met Jeffren een extra aanvaller in de strijd maar de thuisploeg speelde te nerveus en te overhaast.

Dury bracht met Coopman nog de matchwinnaar van de heenwedstrijd in en meteen toonde hij zich maar deze keer trapte hij over. Het was slechts uitstel want toen opnieuw Coopman mooi breed legde tot bij Hamalainen, die overhoeks mooi de 0-1 binnen trapte! Meteen brak de veer bij de thuisploeg die nu al drie keer moest scoren en dus was de match gespeeld. In het slot maakte Marrone er met de kop nog 0-2 van.

Dinsdag al plaatste KV Oostende zich al voor de finale door met 0-1 te gaan winnen in Genk. De bekerfinale wordt dit jaar op 18 maart in het Koning Boudewijnstadion gespeeld.