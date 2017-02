Nederland gaat stemmen handmatig optellen uit angst voor hackers

Bij de Nederlandse parlementsverkiezingen in maart zullen alle stemmen uit voorzorg handmatig worden opgeteld. De software waarmee dit normaal gebeurt, wordt niet gebruikt uit vrees voor hackers.

Dat heeft de Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk woensdag bekendgemaakt.

De afgelopen dagen waren er al mediaberichten over mogelijke problemen met de software. De bevoegde Kiesraad zou al in 2011 zijn gewaarschuwd dat hackers de uitslag zouden kunnen beïnvloeden.

In Nederland wordt er nog met potlood en papier gestemd en de stembiljetten worden met de hand geteld. Maar het softwareprogramma dat de aangeleverde uitslagen nadien optelt, zou kwetsbaar zijn voor hacking. In het bijzonder als de software is geïnstalleerd op verouderde computers.

De overheid heeft nu beslist om het programma niet te gebruiken op 15 maart, de dag van de parlementsverkiezingen. Later deze maand komen er bijeenkomsten voor gemeenten om te bespreken hoe er nu precies gewerkt moet gaan worden.

Minister Plasterk en de Kiesraad vinden dat er na de verkiezingen geen enkele twijfel mag bestaan over de uitslag.