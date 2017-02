Kazachgate: Comité P moet tegenstrijdige versies uitklaren

De parlementaire onderzoekscommissie Kazachgate heeft woensdag unaniem beslist het Comité P opdracht te geven op korte termijn een onderzoek in te stellen om de tegenstrijdige verhalen van de toenmalige wijkagent en commissaris van Waterloo uit te klaren.

Dat werd vernomen van commissievoorzitter Dirk Van der Maelen (SP.A).

De onderzoekscommissie ondervroeg vandaag achter gesloten deuren wijkagent S. uit Waterloo en zijn toenmalige commissaris Michel Vandewalle. S. vertelde aan De Standaard en Le Vif dat hij in 1996 een negatief rapport opstelde over de naturalisatie van Chodiev.

Maar om onbekende redenen veranderde dat negatieve rapport ergens onderweg bij de politie van Waterloo in een positief rapport. Dat kwam dan terecht bij het parket van Nijvel dat meteen een gunstig advies voor de naturalisatie afleverde.

Michel Vandewalle, die in 1997 commissaris was bij de lokale politie van Waterloo, verklaarde vorige week in de onderzoekscommissie dat er valse rapporten waren gemaakt, waarbij één waar zijn handtekening onder stond.

Om de tegenstrijdige verklaring van de wijkagent en de commissaris uit te klaren, heeft Van der Maelen beslist om het Comité P in te schakelen om de zaak uit te zoeken. Intussen werden ook nieuwe documenten opgevraagd.