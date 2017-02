Fitnesstrend van het jaar: de foam roller

Een plastic rol uit plastic of schuim, meer heb je niet nodig voor een stevige workout. Dit hulpmiddel is volop aan de opmars bezig.

Sporters kunnen het gebruiken om de spieren soepeler te maken en te ontspannen. Naast gewone stervelingen zijn sterren als Gwyneth Paltrow, Shakira en Sarah Jessica Parker ook al fan.

De foamroller werd ontworpen om geblesseerde lopers te behandelen. In 2014 dook het ook op in Amerikaanse fitnesscentra. Vandaag breekt de roll ook bij ons door, omwille van de efficiëntie en de lage kostprijs.

Voordelen

Lauren Roxburgh is de experte bij uitstek als het over foam rollers gaat. Zij begeleidt onder andere Gwyneth Paltrow en haar Goop-collega’s, basketter LeBron James en een reeks topmodellen terwijl ze met de rol aan de slag gaan. De voordelen ervan zouden volgens haar divers zijn. Zo helpt het bij correct gebruik om de spieren te masseren en het bindweefsel langer te maken. Op die manier rol je letterlijk de vele knopen en gespannen spieren weg. Het is dan naar verluidt ook geen pretje en kan soms best pijnlijk zijn.

Geen wondermiddel

Het rollen wordt dan ook niet gedaan als fitnessoefening op zich. Je zal er niet van in het zweet staan of met okselvijvers naar huis gaan, maar het is een goede aanvulling op een andere sportsessie. Zie het als een soort van intensieve stretchoefening. Toch kan de foam roller ook ingeschakeld worden om pakweg buikspieroefeningen mee te doen.

Hoewel enkele wetenschappelijke studies de positieve resultaten lijken te bevestigen, is meer onderzoek nog nodig. Kinesitherapeuten wijzen er dan ook op dat je de roller in elk geval niet als een soort wondermiddel moet zien.