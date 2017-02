Toerisme in Brugge vorig jaar op een laag pitje

Het toerisme in Brugge kreeg vorig jaar forse klappen. Het aantal bezoekers viel met 16,5 procent terug tot 6,7 miljoen bezoekers, al waren de cijfers in het najaar wel veelbelovend.

De cijfers over het aantal toeristen in Brugge zijn woensdag bekendgemaakt door burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). De oorzaak van de daling is erg duidelijk: de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel hebben een forse impact gehad.

Er waren een vijfde minder verblijfstoeristen, tot net iets meer dan 1 miljoen bezoeker. Vooral de Britten lieten Brugge links liggen. Het aantal Britse bezoekers werd nagenoeg gehalveerd.

Het aantal dagrecreanten uit de omliggende gemeenten daalde maar 4,6 procent tot 1,2 miljoen. Bij de dagtoeristen is het verval scherper met een daling van 15,1 procent tot 4,5 miljoen dagtoeristen. In december werd wel groei vastgesteld, vooral vanuit het buitenland, met name Duitsland, Spanje en de Verenigde Staten.

Dit alles woog ook op de musea en attracties. Er waren 150.000 bezoekers minder dan in 2015, namelijk 800.000 bezoekers, al is het lagere cijfer ook te wijten aan de inperking van bezoekers aan het Belfort en de tijdelijke sluiting van de Onze-Lieve-Vrouwekerk, de belangrijkste trekpleisters van de stad.

Ook het aantal passagiers op de bootjes viel met 17 procent terug, tot net iets minder dan een miljoen.

‘Met de hoopgevende cijfers van eind 2016 duimen we voor een beter 2017. Onze gerichte campagnes in Duitsland en Italië hadden eind 2016 al resultaat en lopen deze winter voort’, aldus burgemeester Landuyt. Er loopt ook een campagne met reder P&O Ferries om de Britse markt terug aan te spreken.