Dat zegt de Nederlandse dieetgoeroe Fajah Lourens in de talkshow Jinek. Na de uitzending was er heel wat discussie over de uitspraak. Klopt dit wel? De Nederlandse krant NRC deed een factcheck.

Fajah Lourens bracht in april vorig jaar het boek Killerbody Dieet uit, dat nog diezelfde maand op de eerste plek in de Nederlandse CPNB Bestseller 60 belandde. In januari verscheen het vervolg: Killerbody ...