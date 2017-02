De hete hangijzers van het Amerikaans Hooggerechtshof

De Amerikaanse president heeft Neil Gorsuch genomineerd als rechter in het Amerikaans gerechtshof. Wat kan de VS de komende jaren van het Hooggerechtshof verwachten?

Met zijn 49 jaar is Gorsuch gekend om zijn conservatieve standpunten, de jongste genomineerde in meer dan 25 jaar. De benoeming tot opperrechter is voor het leven. Net als de in februari vorig jaar overleden Scalia is Gorsuch een voorstander van een strikte interpretatie van de Amerikaanse grondwet.

Het Hooggerechtshof is het hoogste gerechtshof in de Verenigde Staten. Vaak heeft ze het laatste woord over omstreden wetten en conflicten tussen staten en de federale overheid. Gewoonlijk gaat het om beroepszaken. De uitspraken van het Hooggerechtshof zetten ook precedenten. Dat betekent dat rechters in het land hun interpretatie van de wet moeten volgen. De voorbije jaren heeft het Hooggerechtshof het homohuwelijk bijvoorbeeld naar alle 50 staten uitgebreid. Zijn invloed op de Amerikaanse samenleving is dus groot.

Op dit moment zijn vier rechters benoemd onder Democratische presidenten en vier onder Republikeinse. De man van Trump zal de balans naar rechts doen overhellen. Gorsuch moet nog wel het fiat van de Senaat krijgen. Gezien de grote impact van het Hooggerechtshof op de politiek, kan Gorsuch moeilijke vragen verwachten van de senatoren. Als zijn benoeming bevestigd wordt, komen wellicht de volgende kwesties op zijn bord.

IMMIGRATIE

Het inreisverbod uit zeven moslimlanden dat Donald Trump heeft doorgevoerd, kan voor het Hooggerechtshof komen. Hoe de opperrechters zullen oordelen, is moeilijk te voorspellen. Zelfs een rechter die door Trump is aangeduid, kan erkennen dat de maatregelen de grondwet met de voeten treden, zegt de Amerikaanse jurist Brianne Gorod aan The Guardian.

STEMRECHT

Met de zaak Shelby County v. Holder die in 2013 door het Hooggerechtshof werd behandeld, werd een essentieel van de Voting Rights Acts uit 1965 uitgeschakeld. Tot dan moesten bepaalde staten toestemmig krijgen van de federale overheid als ze hun wetgeving rond stemrecht wilden aanpassen. Na de uitspraak voerden verschillende staten strengere wetten in, zoals strengere regels omtrent identificatie en een vermindering van het aantal stemlocaties. Mogelijk komen die omstreden wetten rond het stemrecht opnieuw voor het Hooggerechtshof.

Na de aankondiging van de president over zijn keuze voor Gorsuch verzamelden demonstranten zich aan het Hooggerechtshof. Foto: AFP

ABORTUS

Trump had beloofd om ‘pro life’-rechters te benoemen, die mogelijk de Roe v. Wade-beslissing kunnen terugdraaien. Die voerde het recht op abortus in. Vorig jaar wees het Hooggerechtshof nog een beperking van abortus in Texas af. Welke positie de nieuwe opperrechter zal innemen, is nog koffiedik kijken. Wel schreef hij al een boek tegen euthanasie, maar het recht op abortus stelt hij niet ter discussie.

HOLEBI’S

Het Hooggerechtshof kan in de nabije toekomst gevraagd worden om zich te buigen over de vraag of beide ouders met eenzelfde geslacht het recht hebben om op het geboortecertificaat van hun kind te staan. Mogelijk moet de nieuwe opperrechter ook stemmen of de federale antidiscriminatiewet holebi’s beschermt die op basis van hun geaardheid worden gediscrimineerd.

MILIEU

De komende jaren worden wellicht ook de grenzen van Obama’s milieuwetten afgetast. Zo heeft het Hooggerechtshof vorig jaar het Clean Power Plan, dat de CO2-uitstoot voor bedrijven in de VS beperkt, bevroren. De verplichting werd aangevochten door 27 Amerikaanse deelstaten en verschillende ondernemingen en belangengroepen.