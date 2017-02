‘Trump bekritiseren met een Coca-Cola erbij is hypocriet’

Het populaire Antwerpse café Zeezicht bant alle Amerikaanse producten zoals Coca Cola, en chips van Lay’s.

‘Er moet iets gebeuren. Dat is onze overtuiging’. Babs Cossaert, één van de drie eigenaars van café Zeezicht op de Antwerpse Dageraadplaats, is geen fan van Trump. Het café boycot daarom alle Amerikaanse producten. ‘Wij verkopen enkel producten waar we honderd procent achter staan. Het beleid van Trump wordt hier aan de toog vaak bekritiseerd. Maar het lijkt een beetje hypocriet om daar gezellig over te praten met een Coca Cola erbij, of met een croque monsieur met Heinz Ketchup.’

Zal Trump hiervan wakker liggen?

‘Hij zal het niet weten. Maar voor onze gemoedsrust, volgens onze overtuiging, is dat een statement dat we willen maken. Het is een logische beslissing. De taal van economie is bovendien de enige die hij begrijpt. Hiermee willen we aantonen dat we niet akkoord zijn met de verrechtsing van de politiek.’

Hopen jullie op navolging?

‘Ik zou dat toejuichen, maar iedereen doet wat hij wil. Ik zal niemand scheef bekijken omdat hij nog wel Coca Cola schenkt. Als je de lijn doortrekt, en dat moet je doen, komt er ook veel bij kijken. Het gaat ook op chips, om sterke drank, om sigaretten.’

Misschien stuit dit klanten die pro-Trump zijn wel tegen de borst?

‘Dat kan. Er zullen altijd mensen zijn die dit overbodig of belachelijk vinden. Dat is hun recht. Maar velen sympathiseren met dit initiatief. Dit is hoe we zijn. Ons café en onze restaurants, gingen altijd al erg bewust om met producten. Zoals kiezen voor lokale producten die ook minder transport vereisen.’

Zijn niet-Amerikaanse producten duurder?

‘Ja, maar we nemen die kost op ons. We zijn volop research aan het doen naar alternatieven. Zo hadden we intussen een gesprek met waterproducent Val. Die zitten in Ranst. Tot nu toe schonken we Chaudfontaine (deel van de Coca-Cola Company, red.). Ook een alternatief voor Heinz ketchup is duurder.’

Jullie boycot lijkt behoorlijk protectionistisch. Exact wat Trump zegt wanneer hij het heeft over ‘buy American’ en ‘America First.’

‘Er valt veel over te zegen. Wij voelen alleen maar dat dit hetgene is dat we kunnen doen om te tonen dat we niet akkoord zijn met de richting die de politiek uitgaat. Het is iets kleins, maar het is iets.’

Coca Cola voor de Belgische markt wordt niet in de VS, maar in België zélf gemaakt met Belgische werknemers. Straffen jullie hier niet eerder Belgische arbeiders dan Trump mee?

‘Tja, we moeten toch iets doen? Veel bedrijven worden ook getroffen door zijn politiek, hé. Het is een economische boycot, dat weten we. Maar we voelen ons er nog voldoende comfortabel bij.’

Wat zeg je tegen een Belgische werknemer van Coca Cola als die morgen aan je toog zit en zegt dat je hem treft?

‘Dan zullen we met hem in discussie gaan. Hij is welkom.’