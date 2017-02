Enzo Wouters: “Eind maart mijn eerste koers”

Enzo Wouters hoopt eind maart zijn eerste competitiekilometers van 2017 af te werken. De neoprof van wielerploeg Lotto-Soudal onderging op 23 december een knieoperatie en hervatte vorige week de training op de weg.

“Er zit nog wat vocht rond mijn linkerknie, maar het fietsen begint steeds soepeler te gaan. De datum van mijn wederoptreden is afhankelijk van het verdere herstel, maar de prognose is dat ik eind maart mijn eerste koers kan rijden. We bekijken het echter van dag tot dag”, stelt de 20-jarige renner woensdag in een bericht van zijn ploeg.

Wouters revalideert momenteel in Mallorca. Hij reisde vorige week met zijn ploegmaats af naar het Spaanse eiland voor de Challenge Mallorca, al trad Wouters er dus niet in competitie.

“Teamdokter Servaas Bingé had aangeraden om mee te komen naar Mallorca omdat ik hier buiten zou kunnen trainen, terwijl het thuis eerder binnen op de rollen zou zijn. Dit is goed om mijn hoofd leeg te maken. Ik werk hier bovendien intensief met onze physio Bart Govaerts”, legt de neoprof uit.

“Ik ben sinds vorige week maandag in Mallorca en toen deed ik pas mijn eerste fietstocht buiten. Daarvoor trainde ik al wel op de rollen. Langzaamaan zijn we de duur aan het opdrijven. Ik begon met één uur buiten fietsen en ondertussen is dat opgedreven tot drie uur. In de namiddag krijg ik kine en ‘s avonds doe ik stabilisatieoefeningen. Ik heb dus een goed gevuld programma”, besluit hij.