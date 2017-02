Fox News verwijdert tweet op vraag van Trudeau

Het kabinet van de Canadese premier Justin Trudeau vroeg en verkreeg dinsdag de verwijdering van een tweet van de Amerikaanse nieuwszender Fox News. Daarin werd gesuggereerd dat de verdachte van de moordpartij in de moskee in Quebec een jongere van Marokkaanse afkomst was.

Kate Purchase, Trudeau’s communicatiedirectrice, verweet Fox News dat het de tweet die maandagmiddag werd gepubliceerd niet verwijderde, terwijl de verdachte rond die tijd werd vrijgelaten.

‘In de loop van de dag bleek de informatie onjuist. De verdachte bleek een Franse Canadees van 27 jaar te zijn, en niet iemand van Marokkaanse afkomst’, schreef Purchase in haar klacht aan Fox News.

‘De verdachte van de terroristische aanval op moskee van Québec was van Marokkaanse origine, volgens de media’, zo stond dinsdag nog steeds te lezen op de Twitteraccount van Fox News.

‘Deze tweets van Fox News bezoedelen de nagedachtenis van de zes slachtoffers en hun families, voeren een identiteitspolitiek en bestendigen de angst en verdeeldheid binnen onze gemeenschappen’, aldus Purchase.

Dinsdagavond om iets voor 20 uur lokale tijd werd de tweet verwijderd, en Fox News bood verontschuldigingen aan voor de foute informatie. Purchase bedankte de zender om de tweet te verwijderen.

Thank you @FoxNews for deleting the tweet. We appreciate it.