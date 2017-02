Afgelopen weekend won Wout Van Aert het Wereldkampioenschap veldrijden in Luxemburg. Een aangeslagen Mathieu Van der Poel werd tweede, na maar liefst viér lekke banden. In de studio van Sporza achteraf bracht Van Aert een bemoedigende ode aan zijn vriend. Althans, dat is wat De Ideale Wereld ervan maakte.