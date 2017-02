Grijs en soms wat regen

Het is woensdag meestal grijs met soms wat regen. In de namiddag kan het in het westen iets meer regenen. Het is zacht, bij maxima tussen 2 en 11 graden. De wind neemt toe en wordt matig uit zuidoost en ruimt snel naar zuid.

Woensdagavond en -nacht trekt een zwak koudefront van west naar oost, met veelal lichte regen. Later op de nacht wordt het snel droog vanuit het westen en komen er ook opklaringen het land binnen. In het oosten blijft de kans op lichte regen aanwezig en blijft het betrokken. De minima schommelen tussen 3 en 7 graden.

Donderdagochtend kan in het oosten van het land nog wat regen vallen, maar snel wordt het droger en kunnen in heel het land brede opklaringen voorkomen. De maxima liggen tussen 11 of 12 graden in Laag- en Midden- België en 5 of 10 graden in de Ardennen.

Vrijdag wisselen wolken en opklaringen elkaar af, maar blijft het overwegend droog.