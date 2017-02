Migratie niet enige factor bij kinderarmoede

De armste kinderen in Brussel worden het vaakst in migrantengezinnen geboren. Maar de ene groep migranten is de andere niet.

Brussel is ongetwijfeld de meest multiculturele stad van het land. Driekwart van de kinderen die in Brussel geboren worden, hebben een moeder van niet-Belgische origine. Zes op de tien jonge moeders zijn zelf in het buitenland geboren. Vier op de tien hebben niet de Belgische nationaliteit.

Kinderen van deze moeders lopen hoe ook een groter armoederisico dan kinderen van origineel Belgische ouders, al daalt het risico naarmate de migrantenouders al langer Belg zijn geworden. Maar zelfs na meer dan 10 jaar is het risico nog niet zo laag als bij niet-migranten.

Eerdere steekproeven toonden al aan dat vier op de tien kinderen in Brussel in armoede geboren worden, veel meer dan in Vlaanderen (een op vier) of in België globaal (een op vijf).

De nieuwe bevindingen komen nu eens niet uit een steekproef, maar uit een doorlichting van álle kinderen die in Brussel geboren werden tussen 2004 en 2010. Hun gegevens uit het Rijksregister werden gekruist met socio-economische data uit de Kruispuntbank, die aantonen welke scholing hun ouders hebben genoten en welke inkomens ze hebben. De combinatie laat zien wat er achter de armoedecijfers schuilgaat.

Zwart Afrika

Neem kinderen van moeders uit zwart-Afrika: liefst zeven op de tien beschikken over een gezinsinkomen dat onder de armoededrempel ligt. Als hun moeders Belg zijn geworden, daalt dat naar de helft. Een op drie moeders leeft van een uitkering. Bijna vier op de tien zwart-Afrikaanse moeders zijn alleenstaand (gemiddeld in Brussel één op zes). Zwart-Afrikaanse moeders hebben ook 20 procent meer kans om een baby met een te laag geboortegewicht op de wereld te zetten.

Analfabeet

Nochtans vormen zwart-Afrikaanse moeders niet de laagst geschoolde groep. Die blijkt uit Turkije te komen: een op drie van deze moeders is zo weinig naar school gegaan dat ze analfabeet genoemd kan worden. Toch leeft maar 5,7 procent van de moeders van Turkse afkomst van een uitkering en is maar 7 procent alleenstaand.

Moeders van Noord-Afrikaanse origine zijn minder vaak laaggeschoold (een op vijf), maar genieten wel vaker een uitkering (13,8 procent) en zijn ook vaker alleenstaand (16,5 procent).

Migratie speelt dus zeker een rol in de zwakke sociaal-economische start die veel kinderen in Brussel nemen. ‘Maar het is complexer dan dat’, zegt Myriam De Spiegelaere, professor aan de School voor Volksgezondheid aan de ULB, die dit onderzoek uitvoerde. De Koning Boudewijnstichting helpt de resultaten verspreiden.

‘Arme kinderen in Brussel worden nog altijd het vaakst in migrantengezinnen geboren, maar je kunt geen rechte lijn trekken tussen migratie en armoede. We moeten vooral kijken naar de sociaal-economische situatie van de ouders, en die proberen te verbeteren. Want werk en inkomen zijn allesbepalend.’

‘Bovendien zijn er groepen die elkaar blijkbaar beter ondersteunen dan andere. Zo is het ons opgevallen dat Turkse moeders die hoger geschoold zijn juist wel meer risico hebben om een baby met een laag geboortegewicht op de wereld te zetten. Dat lijkt een paradox, en de cijfers kunnen niet verklaren waarom dat zo is. Misschien leven ze meer geïsoleerd?’

Nog opvallend: als gezinnen van Belgische oorsprong in armoede leven, is de situatie van de kinderen nog kwetsbaarder. ‘Blijkbaar is generatie-armoede nog erger voor kinderen dan migratie-armoede’, zegt De Spiegelaere.

Tot slot: de kansarmoede in Brussel is groot, maar minder groot dan in Luik en vooral Charleroi.