Van kwaad naar erger voor Fillon?

Volgens het Franse blad Le Canard Enchaîné heeft Penelope Fillon nog meer geld gekregen voor haar werk als parlementair medewerker van haar man François dan oorspronkelijk gedacht. De Franse presidentskandidaat van Les Républicains reageert ‘onverstoorbaar’, zijn partij lijkt wel zenuwachtig te worden.

Het was dinsdag ook al Le Canard Enchaîné dat onthulde hoe Penelope als parlementair medewerker van François Fillon 500.000 euro opstreek. Volgens het blad was er echter geen enkel bewijs dat ze ook effectief iets had gedaan in die functie.

Nu stelt Le Canard Enchaîné dat Penelope nog langer voor haar man werkte dan hij ondertussen toegaf. Volgens Fillon was zijn vrouw vanaf 1997 in dienst bij hem en werkte ze voordien als vrijwilligster. Het blad meldt nu dat Penelope ook van 1988 tot 1990 al bij hem in dienst was.

Penelope zou daarmee ook nog eens 331.000 euro meer verdiend hebben dan oorspronkelijk gedacht. In totaal zou ze zo 831,440 euro opgestreken hebben in zijn dienst. Eerder meldde het blad ook al dat Fillons vrouw als medewerkster van het blad La Revue des deux mondes ook onterecht meer dan 100.000 euro opstreek.

Plan B zonder Fillon?

Fillon, die net als zijn vrouw gisteren werd verhoord, blijft ondertussen verklaren dat zijn vrouw wel degelijk echt voor hem werkte. ‘Ik heb vertrouwen. Ik ben onverstoorbaar. Ik wacht het einde van het onderzoek af’, reageerde hij bij een openbare verschijning in Parijs.

Fillon was tot vorige week favoriet voor de presidentsverkiezingen. Ondertussen is de populariteit van de voormalige premier door de affaire echter sterk gedaald. Zozeer zelfs dat zijn partij, Les Républicains, een plan B overwegen.