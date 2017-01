Linus Strasser en Mikaela Shiffrin winnen city event Stockholm

De Duiter Linus Strasser en de Amerikaanse Mikaela Shiffrin hebben dinsdag het city event parallele slalom in de Zweedse hoofdstad Stockholm gewonnen. De 24-jarige Strasser versloeg in de finale de Fransman Alexis Pinturault met vier honderdsten, goed voor zijn allereerste wereldbekerzege. Hij had ook nooit eerder op het podium gestaan. Om de derde plaats nam thuisskiër Mattias Hargin de maat van de Engelsman Dave Ryding.

Wereldbekerleider Marcel Hirscher stelde opnieuw teleur in de discipline. Voor de derde keer op rij ging de Oostenrijker er al in de eerste ronde uit. Eerste achtervolger Henrik Kristoffersen kon echter niet profiteren. De Noor liet zich in de eerste ronde immers verrassen door Strasser. Die beleefde een sprookje in Stockholm. Alleen omdat zijn landgenoot Felix Neureuther geblesseerd moest afzeggen kon Strasser deelnemen.

In de wereldbekerstand heeft Hirscher na 27 van 36 proeven nog altijd 432 punten voor op Kristoffersen, die op de tweede plaats bijgebeend werd door Pinturault. Ook in de Wereldbeker slalom is Hirscher leider.

Bij de vrouwen maakte olympisch kampioene Shiffrin haar favorietenrol helemaal waar. De 21-jarige Amerikaanse stoomde probleemloos naar de finale door en zette daarin de Slovaakse Veronica Velez Zuzulova vlot opzij. De Noorse Nina Loeseth hield Frida Hansdotter voor haar publiek van een podiumplaats. Met haar achtste zege van het seizoen, de 28e in haar carrière, verstevigde ze haar leidersplaats in de Wereldbeker slalom en de algemene wereldbekerstand. Daarin heeft ze nu 180 punten voor op de Zwitserse Lara Gut, die er in Stockholm niet bij was. De Italiaanse Sofia Goggia volgt na 26 van 37 proeven als derde op 414 punten.

Linus Strasser Foto: AFP