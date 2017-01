'Dit is geen moslimverbod'

Inwoners van de zeven geviseerde landen in de maatregel van Donald Trump mogen de VS toch binnen als ze een dubbel paspoort hebben. Voor die belangrijke verduidelijking heeft minister van Binnnenlandse Veiligheid John Kelly gezorgd. Hij probeerde ook de kritiek op Trumps beslissing te weerleggen.

‘Deze maatregel moet de veiligheid van onze burgers garanderen, door buitenlandse terroristen uit ons land te houden’, benadrukte Kelly op een persconferentie. ‘Dit is geen inreisverbod maar een pauze die ons in staat moet stellen om het vluchtelingen- en visasysteem onder de loep te nemen. De volgende dertig dagen zullen we de sterktes en zwaktes van ons immigratiesysteem bekijken.’

'Dit is geen verbod tegen moslims', wilde Kelly verder duidelijk stellen. 'De missie van de Binnenlandse Veiligheid is om onze bevolking, ons land en onze vrijheden te verdedigen. Religieuze vrijheid is daarbij erg belangrijk.'

Tot nu toe leek het erop dat alle mensen met een paspoort uit één van de zeven geviseerde landen - Iran, Irak, Libië, Somalië, Soedan, Syrië en Jemen - de toegang tot de VS ontzegd zouden worden. Nu maakte Kelly bekend dat die mensen, als ze een tweede paspoort hebben uit een land dat niet op de lijst staat, wel binnen mogen.

Een belangrijke verduidelijking van de regel, die de voorbije dagen voor heel wat verwarring en chaos zorgde op luchthavens wereldwijd. Tot nu toe werden 721 reizigers uit de zeven landen tegengehouden.

Kelly benadrukte tot slot dat de federale immigratie- en douanediensten de regels strikt opvolgen. Geen enkele agent zou tot nu toe bewust het inreisverbod genegeerd hebben.