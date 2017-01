AG2R wil zich met Oliver Naesen en Stijn Vandenbergh ook tonen in kasseiklassiekers

AG2R heeft zich met het oog op de kasseiklassiekers met Oliver Naesen en Stijn Vandenbergh versterkt. “Dat was immers een lacune in onze ploeg”, verklaarde manager Vincent Lavenu dinsdag in Parijs op de voorstelling van de enige Franse WorldTour-formatie. “We mogen ons niet blindstaren op de goede resultaten van de voorbije jaren. We willen progressie blijven maken.” Dit seizoen zitten er drie Belgen in het team. Jan Bakelants rijdt al sinds 2015 voor AG2R.

De 32-jarige Vandenbergh, vierde in de Ronde van Vlaanderen 2014 en de Omloop het Nieuwsblad 2015, kent Lavenu al. Hij verdedigde de Franse kleuren ook in 2008. De voorbije vijf jaar was hij bij Quick-Step onderdak. Naesen, 26 jaar, startte zijn profloopbaan in 2015 bij Topsport Vlaanderen en was afgelopen seizoen bij IAM Cycling in dienst. In 2016 reed hij zich in de kijker met dertiende plaatsen in Parijs-Roubaix en de Omloop Het Nieuwsblad en winst in de Bretagne Classic, ook een WorldTour-wedstrijd.

Bakelants won in februari 2016 een rit in La Méditerranéenne (2.1) en zette AG2R zo op weg naar negen seizoenszeges. Daarvan nam veteraan Samuel Dumoulin er in de Coupe de France vier voor zijn rekening. Dit jaar wil de formatie beter doen en daarom werd de Noorse sprinter Sondre Holst Enger aangetrokken.

Kopman van het team blijft echter de Fransman Romain Bardet, tweede in de jongste Tour de France en de voorbije twee jaar ook telkens goed voor ritwinst in “La Grande Boucle”. Om Bardet in het hooggebergte nog beter bij te staan werden de Zwitser Mathias Frank en de Fransman Alexandre Geniez aangeworven. Daarnaast kan hij nog steeds rekenen op de Luxemburger Ben Gastauer en de Italiaan Domenico Pozzovivo en op zijn landgenoten Cyril Gautier en Alexis Vuillermoz.

“Elk jaar zet hij een stap vooruit”, zegt Lavenu over zijn 26-jarige kopman. “We willen hem niet te veel druk opleggen, maar we gaan hem ook niet verbieden om op een dag de Tour te winnen.” Bardet beseft dat de verwachtingen hoog zijn. “In 2015 tekende ik voor vier jaar. Doel was om in die periode het podium van een grote ronde te halen. Nu dat na twee jaar al bereikt is, droomt iedereen natuurlijk van meer. Het team wordt ook alsmaar sterker. Ik kan alleen maar hopen dat ik ook de verhoogde ambities waar kan maken. De Tour 2017 wordt een grote uitdaging.”

Aanvankelijk wou Bardet in 2017 ook de Giro rijden, maar uiteindelijk kiest hij voor een tradionele aanloop naar de Tour. Na de Ronde van Oman, de Ronde van Abu Dhabi en Parijs-Nice volgen Luik-Bastenaken-Luik en de Dauphiné.

Selectie van AG2R voor het seizoen 2017:

Bleven: Gediminas Bagdonas (Lit), Jan Bakelants (Bel), Romain Bardet (Fra), Julien Bérard (Fra), François Bidard (Fra), Mikaël Cherel (Fra), Nico Denz (Dui), Axel Domont (Fra), Samuel Dumoulin (Fra), Hubert Dupont (Fra), Ben Gastauer (Lux), Cyril Gautier (Fra), Alexis Gougeard (Fra), Hugo Houle (Can), Quentin Jauregui (Fra), Pierre Latour (Fra), Matteo Montaguti (Ita), Domenico Pozzovivo (Ita), Christophe Riblon (Fra), Alexis Vuillermoz (Fra)

Nieuw: Rudy Barbier (Fra, Roubaix ML), Clément Chevrier (Fra, IAM), Julien Duval (Fra, Armée de terre), Sondre Holst Enger (Noo, IAM), Mathias Frank (Zwi, IAM), Alexandre Geniez (Fra, FDJ), Oliver Naesen (Bel, IAM), Nans Peters (Fra, neoprof), Stijn Vandenbergh (Bel, Etixx - Quick-Step) .