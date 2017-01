Tubeke moet Camargo drie wedstrijden en Zenke twee wedstrijden missen

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft dinsdag drie speeldagen schorsing en 300 euro boete opgelegd aan Andrei da Silva Camargo. Zijn ploeggenoot bij Tubeke Simon Zenke kreeg drie speeldagen schorsing, waarvan één met uitstel, en dezelfde geldstraf van 300 euro.

Camargo werd door de Reviewcommissie op het matje geroepen. De Braziliaanse verdediger van de thuisploeg smeerde Lommel-spits Christophe Bertjens op de 23e speeldag in de Proximus League (1B) een rode kaart aan. Camargo maakte richting Bertjens een korte beweging met het hoofd en ging vervolgens theatraal tegen de vlakte, waarop de Lommelse aanvaller rood kreeg. Tubeke profiteerde optimaal van het numerieke overtal en versloeg Lommel United met 2-0. De scheidsrechters, die hun relaas van de feiten deden, werden door Camargo misleid. De Reviewcommissie maakte op basis van de tv-beelden gewag van een “opzettelijke kopstoot”, “zwaar misplaatste gedragingen” en “het aannaaien van een kaart”. Het Bondsparket was het eens met die analyse en vroeg drie speeldagen schorsing, waarvan twee effectief. Camargo, die toegeeft dat hij theatraal tegen de vlakte ging, voelde zich naar eigen zeggen bedreigd en “boog het hoofd uit bescherming”. Volgens de Braziliaan is het Bertjens die tegen hem aanloopt. De Geschillencommissie is het daar niet mee eens en geeft drie speeldagen effectieve schorsing. “Camargo wil met zijn overdreven reactie de scheidsrechter bedotten. Dergelijk gedrag gaat in tegen de geest van de sport”, klinkt het.

Simon Zenke werd zondag op de 24e speeldag rechtstreeks uitgesloten tijdens de 2-4 thuisnederlaag tegen Antwerp. “Zenke gaf een elleboogstoot in het gezicht van zijn tegenstrever (Joren Dom)”, noteerde scheidsrechter Ken Vermeiren in zijn rapport. Het Bondsparket, dat oordeelt dat het om een “ostentatieve en vrijwillige elleboogstoot ging, vroeg drie speeldagen schorsing (waarvan twee effectief). Zenke was zich van geen kwaad bewust en wilde naar eigen zeggen Dom zeker niet blesseren en louter de bal afschermen. De Geschillencommissie kan zich niet vinden in die verklaring en bevestigt de vordering van het Bondsparket.

Tenzij Tubeke in beroep gaat, missen Camargo en Zenke de competitieduels tegen SK Lierse (4 februari) en KSV Roeselare (12 januari). Camargo moet ook de match tegen Union (19 februari) aan zich laten voorbijgaan.