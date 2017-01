Voorzitter pro-Koerdische partij riskeert tot 142 jaar cel

De aanklacht van het Turkse Openbaar Ministerie tegen Selahattin Demirtas, de voorzitter van de Turkse pro-Koerdische oppositiepartij HDP, wordt door de rechtbank gehandhaafd. Demirtas, die in voorlopige hechtenis zit, wordt ervan beschuldigd één van de leiders te zijn van de afscheidingsbeweging PKK en riskeert tot 142 jaar gevangenisstraf.

Een rechtbank in de Koerdische grootststad Diyarbakir heeft de aanklacht van het Openbaar Ministerie tegen Demirtas, die in voorlopige hechtenis zit, gehandhaafd. Het Turkse persbureau DHA had eerder al gezegd dat het proces tegen Demirtas kon beginnen.

De HDP-partijleider wordt er onder andere van beticht een van de kopstukken te zijn van de verboden Koerdische afscheidingsbeweging PKK. Het gaat om activiteiten tusssen de jaren 2012 en 2016, citeerde DHA uit de 500 bladzijden tellende tenlastelegging.

De aanklacht tegen de co-voorzitster van de partij, Figen Yüksekdag, die 83 jaar gevangenis riskeert, werd ook aangenomen, meldt DHA. Zij wordt onder andere beschuldigd van vollksopruiing en het maken van propaganda voor terreur.

Demirtas en Yüksekdag werden begin november gearresteerd. Naast de partijvoorzitters verblijven momenteel tien andere HDP-parlementsleden in voorarrest. De arrestaties werden door de Europese Unie streng veroordeeld.