Thiam stelt beslissing over deelname aan EK indoor uit

Olympische kampioene in de zevenkamp, Nafissatou Thiam, zal na afloop van het Belgisch kampioenschap atletiek in Gent (18 februari), waar ze deelneemt aan het hoogspringen, beslissen of ze aan de start komt van de vijfkamp op het EK indoor in de Servische hoofstad Belgrado (3-5 maart). Dat bevestigde Wafel Sports Management, het managementbureau van Thiam, dinsdag op haar website.