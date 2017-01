EU-Hof geeft België munitie voor afnemen vluchtelingenstatus veroordeelde terrorist

Een asielaanvraag kan worden afgewezen als een asielzoeker heeft deelgenomen aan de activiteiten van een terroristisch netwerk. Dat heeft het Europees Hof van Justitie geoordeeld in de zaak-Louani. Dat hij persoonlijk terreurdaden heeft gepleegd of tot terreur heeft aangezet zijn geen vereisten.

Het Europees Hof van Justitie reikt het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) munitie aan om de veroordeelde terrorist Mostafa Lounani alsnog de vluchtelingenstatus af te nemen. Zo noemt het Hof het in een nieuw arrest over de zaak niet vereist dat de asielzoeker persoonlijk terreurdaden heeft gepleegd.

De zaak-Lounani gaat al een hele tijd terug. De Marokkaan werd in 2006 door een Brusselse rechter veroordeeld tot zes jaar cel als leidinggevend lid van de Belgische cel van de ‘Groupe islamique combattant marocain’ (GICM). Hij werd onder meer schuldig bevonden aan ‘de actieve deelneming van een netwerk voor het sturen van vrijwilligers naar Irak’, met name door het aanleveren van valse paspoorten.

Vier jaar later diende Lounani in ons land een asielaanvraag in. Naar eigen zeggen was hij bang dat Marokko hem bij zijn terugkeer zou beschouwen als radicale islamist en jihadist. Het CGVS wees de aanvraag af, maar de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oordeelde nadien tot tweemaal toe dat de vluchtelingenstatus wel moest worden toegekend. Lounani bezondigde zich immers niet rechtstreeks aan terroristische misdrijven, argumenteerde de Raad.

‘Uitsluiting gerechtvaardigd’

Maar dat doet er niet toe, besluit het Europees Hof nu. De rechters in Luxemburg merken op dat de weigeringsgrond niet beperkt blijft tot daadwerkelijke terroristische daden. ‘Zij (kan) zich tevens uitstrekken tot individuen die personen werven, vervoeren of uitrusten die zich - onder meer met het oogmerk om terroristische daden te plegen, te plannen of voor te bereiden - begeven naar een andere staat’, luidt het.

Een finaal oordeel vellen over de zaak-Lounani doet het EU-Hof niet. Het kreeg immers slechts een prejudiciële vraag in een Cassatiezaak tussen het CGVS en Lounani voor de Raad van State. Het is dus die laatste die de eindbeslissing zal moeten nemen.

Niettemin herinneren de Europese rechters er aan dat Lounani ‘zelf een leidinggevend lid was van een terroristische groep’ die sinds 2002 op een VN-sanctielijst staat. Ze wijzen ook op de ‘internationale dimensie’ van wat Lounani deed, namelijk het vervalsen van paspoorten. ‘Volgens het Hof kunnen dergelijke handelingen de uitsluiting van de vluchtelingenstatus rechtvaardigen’, klinkt het dan ook.