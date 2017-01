Duitsland pakt in Davis Cup-duel tegen België uit met primeur

Voor de eerste keer in haar geschiedenis kan Duitsland dit weekend op twee broers rekenen in een Davis Cup-duel. Mischa (29 jaar) en Alexander Zverev (19 jaar) zitten in de Duitse selectie voor het duel met België, van vrijdag tot zondag in Frankfurt. De verwachting is dat de broers op zaterdag samen het dubbelspel betwisten.

“Het is de eerste keer dat twee broers samen geselecteerd zijn”, legde Davis Cup-kapitein Michael Kohlmann uit. “Ik geef mezelf nog enkele dagen voor ik beslis wie welke wedstrijden speelt. Bovendien zijn ook de resultaten op vrijdag van belang. Wat de kwalificatie betreft, schatte ik onze kansen eerst in op 50/50. Maar door het forfait van Goffin en het feit dat we thuis spelen, heb ik er geen probleem mee dat wij de favorietenrol toegeschoven krijgen.”

De jongste Zverev, Alexander, benadrukte wel dat het Duitse team nog spelers bevat. “Het zijn niet Mischa en ik die België gaan bekampen, we doen dat met het hele team.” Mischa Zverev verraste op de Australian Open nog door de Schotse nummer één van de wereld, Andy Murray, uit het toernooi te kegelen. “Hij speelt beter dan veel spelers die in de top 50 staan”, bevestigde Alexander. “Zonder de zware blessure die hij opliep op zijn 22e, zou hij een veel mooiere carrière hebben gehad.”

De Duitse selectie bestaat uit Alexander (ATP 24) en Mischa Zverev (ATP 50), Philipp Kohlschreiber (ATP 33) en Jan-Lennard Struff (ATP 58).

5.000 plaatsen nog niet uitverkocht

De Fraport Arena, waar de wedstrijden zullen doorgaan, telt 5.000 plaatsen en is momenteel nog niet helemaal uitverkocht. Er zijn nog 300 tickets voor vrijdag, 600 voor het dubbel op zaterdag en 500 voor de duels op zondag.

Duitsland en België speelden al acht keer tegen elkaar in de Davis Cup, telkens trokken de Duitsers aan het langste eind. De laatste ontmoeting dateert van 2007. Toen werd het in Oostende in de kwartfinales van de Wereldgroep 2-3. Voor België speelden de broers Olivier en Christophe Rochus, Dick Norman en Kristof Vliegen. De winnaar van het duel dit weekend kijkt in de kwartfinale (7-9 april) uittredend winnaar Argentinië of Italië in de ogen.