Koning Albert afwezig op proces: ‘Hij moet niet meer dan een ander’

Over drie weken vindt de ultieme rechtszitting plaats in de zaak rond Delphine Boël en het vermeende vaderschap van koning Albert. Eén ding ligt al vast: de koning zelf zal er niet zijn. ‘Hij moet niet meer dan u en ik’, zegt zijn advocaat in Het Laatste Nieuws.

Al sinds 2013 sleept de zaak tussen Delphine Boël en koning Albert aan. Is hij haar biologische vader of is hij het niet, daar moet de rechtbank zich over drie weken over buigen.

Boël hoopte in de rechtbank oog in oog te kunnen staan met de gewezen vorst, maar zo ver zal het niet komen. Albert komt niet, zegt zijn advocaat Alain Berenboom. ‘Ik weet niet vanwaar het idee kwam dat hij toch aanwezig zou zijn: hij is tot nu toe nog nooit naar een zitting gekomen. Dat is niet abnormaal. Geen enkele burger is verplicht te verschijnen. Ik zie geen reden waarom de koning zich anders zou gedragen dan een gewone burger.’

Zelf zal de vermeende dochter van ons voormalig staatshoofd er wel zijn. ‘Ze hoopte dat Albert er zou zijn, maar ik had haar al niet te veel hoop gegeven’, zegt haar advocaat Alain De Jonge.

De rechtbank in Brussel behandelt de zaak op 21 februari achter gesloten deuren. Binnen de maand volgt dan een vonnis.