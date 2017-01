Brussels voorstadsnet ontspoort opnieuw

Geldtekort, communautaire verdeeldheid, belabberde planning: het Rekenhof fileert het Brusselse voorstadsnet GEN.

Het Gewestelijk Expresnet (GEN) is een van de cruciale schakels om de verkeersknoop rond Brussel te ontwarren. Het voorstadsnet biedt frequente en snelle verbindingen via het spoor aan binnen 30 kilometer van de hoofdstad. Maar al van bij de eerste plannen, eind jaren 80, tot op vandaag stapelen de problemen zich op. Dat leert een gisteren vrijgegeven doorlichting op vraag van de Kamer.

Zo stelt het Rekenhof vast dat het plaatje budgettair niet klopt. Er ontbreekt 800 miljoen euro om het GEN – dat al voor een stuk in voege is – te kunnen afwerken. De stortingen van de overheid in het GEN-fonds tussen 2004 en 2014, voor een bedrag van 2,18 miljard euro, blijken ruim onvoldoende.

Er wordt onderhandeld over waar het geld vandaan moet komen. De federale regering trekt in elk geval een miljard euro extra uit voor investeringen in het spoor, maar dat is meer dan alleen het GEN. Ook de gesprekken over het meerjareninvesteringsplan lopen. Maar het blijft al geruime tijd wachten op enig resultaat.

Een van de grote probleempunten bij de totstandkoming van het GEN, meldt het Rekenhof, is de jaarlijkse 60/40-verdeelsleutel die geldt voor een belangrijk deel van de investeringen bij het spoor. Van iedere euro moet er 60 cent naar Vlaanderen en 40 cent naar Wallonië.

In de praktijk kan een vertraging op een werf in één gewest leiden tot het tijdelijk stopzetten van een werf in een ander gewest, om de 60/40-verdeelsleutel te respecteren. En omdat Vlaanderen en Wallonië ongeveer evenveel spoorkilometers tellen, wegen de forse investeringen in veiligheid van de afgelopen jaren zwaarder op het kleinere Waalse budget.

Het Rekenhof merkt nog op dat slechts een van de vijf grote infrastructuurprojecten op tijd is uitgevoerd. ‘De vertragingen lopen op van 6 tot 17,5 jaar.’ Ook de diverse stuurorganen die in de afgelopen decennia actief waren, krijgen een tik op de vingers wegens hun stuurloosheid.

Federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) laat weten dat de opvolging van het GEN ondertussen fors verbeterd is. De NMBS zegt dan weer ‘gestaag verder te werken aan de uitbreiding van het S-aanbod binnen de bestaande beperkingen.’ Het S-aanbod zijn de treinen die nu al over het GEN rijden.

Er wordt gevreesd dat het GEN pas tegen 2030 volledig afgewerkt zal zijn.