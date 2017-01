Obama ‘fundamenteel oneens’ met inreisverbod

Barack Obama heeft de radiostilte na zijn presidentschap verbroken om elke gelijkenis tussen zijn buitenlandbeleid en dat van zijn opvolger, president Donald Trump, te weerleggen. Ondertussen vecht de Justitieminister van Washington Trumps inreisverbod aan en hebben ook meer dan 100 Amerikaanse diplomaten er officieel tegen geprotesteerd.

Het is de gewoonte dat Amerikaanse presidenten zich na hun ambtstermijn een tijdje op de vlakte houden over het beleid van hun opvolgers. Obama kon zich echter niet meer inhouden nadat Donald Trump zijn gecontesteerde inreisverbod voor bepaalde moslimlanden vergeleek met een beslissing van zijn voorganger uit 2011. Obama blokkeerde toen de visumaanvragen uit Irak voor een periode van een half jaar.

Kevin Lewis, een woordvoerder van de vorige president, ontkende elke vergelijking tussen het inreisverbod nu en het buitenlands beleid van Obama. ‘De (afgetreden, red.) president is het fundamenteel oneens met de discriminatie van mensen op basis van hun geloof of hun religie.’

'Niemand staat boven de wet, zelfs president niet'

Minister van Justitie Bob Ferguson van de noordwestelijke Amerikaanse staat Washington heeft ondertussen een klacht ingediend bij het gerecht om de onmiddellijke intrekking van de toepassing van het controversiële inreisverbod te verkrijgen. Volgens Ferguson heeft de maatregel gezinnen in zijn staat gescheiden,schaadt die de economie van de staat en ondermijnt die 'het soeverein belang om een welkome plaats voor immigranten en vluchtelingen te zijn'.

Een districtsrechtbank is gevraagd sleutelelementen uit het decreet ongrondwettelijk te verklaren en de implementatie ervan meteen te laten stoppen. De nooit geziene klacht spitst zich niet alleen op het staatshoofd toe, maar ook hoge ambtenaren op het ministerie van Binnenlandse Veiligheid.

'Niemand staat boven de wet, zelfs de president niet', aldus de minister op een persconferentie. 'En in de rechtszaal is het niet altijd hij die het luidst roept die het haalt. Het is de Grondwet.'

‘Diplomaten moeten inreisverbod aanvaarden of opstappen’

Ook meer dan honderd Amerikaanse diplomaten hebben officieel geprotesteerd tegen het inreisverbod. Woordvoerder Mark Toner van het State Department bevestigde dat een aantal kaderleden van het State Department een officieel ‘dissidentenkanaal’ gebruikte om zich uit te spreken tegen het presidentiële decreet.

Woordvoerder Sean Spicer stelde namens het Witte Huis al een ultimatum: ‘Ofwel aanvaarden de betrokkenen dit programma, ofwel stappen ze op.’