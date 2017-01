In een vriendschappelijke hockeyinterland hebben de Red Panthers (FIH-14) zondag in Kaapstad met 1-0 gewonnen van Zuid-Afrika (FIH-13). Anne-Sophie Weyns scoorde het enige doelpunt van de partij in de 67e minuut. Vrijdag oefenen de Belgische hockeymeisjes in het Hartleyvale stadium van Kaapstad opnieuw tegen Zuid-Afrika.