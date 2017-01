Tommelein: ‘Stop met mensen bang te maken’

‘Stop met mensen bang te maken voor een stijgende elektriciteitskost.’ Zo klinkt het bij het kabinet van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) in een reactie op een becijfering door onderzoeksinstelling EnergyVille van de energietransitie.

Febeliec, de federatie van industriële energievebruikers, waarschuwde maandag voor ‘peperdure’ elektriciteit als gevolg van de energietransitie. EnergyVille becijferde de extra kost tegen 2030 van de uitstap uit nucleaire energie en de overschakeling naar hernieuwbare energie op jaarlijks 4,3 miljard euro.

In een reactie zegt Vlaams energieminister Tommelein volop in te zetten op hernieuwbare energie. ‘Ik denk dat weinig mensen er vandaag nog aan twijfelen of de omslag naar hernieuwbare energie wel noodzakelijk is.’

Die omslag kost geld, bevestigt de minister. Maar ook de omslag naar hernieuwbare energie niet maken, zou geld kosten. ‘We zitten met oude kerncentrales die moeten sluiten. Door wat gaan we die vervangen? Ook een nieuwe kerncentrale bouwen kost geld. Er is geen enkele aanwijzing dat dit goedkoper zou zijn dan hernieuwbare energie’, luidt het bij de minister.

‘Men moet stoppen met het bang maken voor een stijgende elektriciteitsprijs’, klinkt het nog bij het kabinet van Tommelein.