Geen cross meer in Spa-Francorchamps

De cyclocross in Spa-Francorchamps zal geen deel meer uitmaken van de Superprestige 2017-2018. Dat maakte organisator Golazo bekend.

De Hansgrohe Superprestige heeft beslist om het contract met de cross van Francorchamps niet te verlengen. “Al moeten we de organisatie van de Superprestige in de eerste plaats dankbaar zijn voor het vertrouwen dat ze de cross in Francorchamps de voorbije drie jaar gegeven hebben”, zegt Christophe Impens van Golazo sports, dat eigenaar is van de wedstrijd. “Het is in al die tijd helaas geen evidentie gebleken: voor heel wat Vlaamse crossers en voor de crossfans is Spa al een eindje weg, zeker als er datzelfde weekend bijvoorbeeld ook nog in Mol moet gereden worden.”

Zonder de zekerheid van een klassement en de daarmee gepaard gaande gegarandeerde televisie-uitzending, wordt het al helemaal moeilijk. Impens: “Het scheelt flink wat op het vlak van sponsoring en bereik en met de cross in Francorchamps was het nu al moeilijk om uit de kosten te geraken. Helaas zijn de plaatsjes in de andere klassementen (UCI Wereldbeker en DVV Verzekeringen Trofee) allemaal bezet en zien we daar op korte, noch langere termijn ruimte voor Francorchamps.”

Golazo sports gaat nu samen met de UCI en de RLVB bestuderen wat er met de licentie kan gedaan worden vanaf het seizoen 2018-2019. De ambitie is in elk geval om opnieuw een cross in Wallonië of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te organiseren.