‘Trump is een bedreiging voor de EU’

‘Ik ben net terug uit de Verenigde Staten, en volgens mij is er nu een derde front dat de EU aan het ondermijnen is’, zegt voorzitter van de liberale fractie in het Europees Parlement (ALDE) Guy Verhofstadt.

De drie grote bedreigingen voor de Europese Unie vandaag zijn volgens Verhofstadt President Trump, de geradicaliseerde islam en Rusland onder Poetin.

Verhofstadt is ook fel gekant tegen het inreisverbod dat Trump instelde. ‘Trump noemt Europa een rommeltje’, tweet Verhofstadt, ‘maar ik ben trots dat de EU onderdak biedt aan mensen op de vlucht voor vervolging, oorlog en terreur.’

