Gezocht: dierenverzorger op onbewoond eiland

Natuurliefhebbers kunnen nu solliciteren voor hun droomjob. De Britse organisatie The National Trust heeft een vacature voor een dierenverzorger die babyzeehondjes moet tellen en papegaaiduikers moet verzorgen op de Farne eilanden.

De vacature is voor een job op de Farne eilanden. In het natuurreservaat worden elk jaar ongeveer 200 zeehonden geboren, en The National Trust is op zoek naar iemand die ter plekke voor de dieren kan zorgen en de bezoekers kan rondleiden.

‘We zoeken iemand die een grote passie heeft voor de natuur, en iemand die deze passie wil delen met anderen’, zegt Gwen Potter van The National Trust. ‘Wie graag gewekt wordt door de geluiden van zeehonden of vogels is ideaal voor de job.’

Takenpakket

De ranger is verantwoordelijk om de natuur in stand te houden en te helpen bij wetenschappelijk onderzoek. Het takenpakket gaat van zeehondenpups tellen tot herstellingen uitvoeren of papegaaiduikers in leven houden. Zo moeten de diertjes soms droog gemaakt worden met de haardroger.

De job is niet voor iedereen geschikt. ‘Het drinkbaar water wordt met de boot gebracht, en er is geen wasmachine’, waarschuwt Potter. ‘Het kan ook best eenzaam worden tijdens een zware storm of het paringsseizoen.’

Soms gluurt er ook gevaar om de hoek. ‘De papegaaiduikers kunnen naar je hoofd duiken als ze hun jongen willen verdedigen.’ De rover moet negen maand op het eiland zelf wonen. ‘Het is zeker geen job van 9 tot 5.’

Wie deze job wel ziet zitten kan zich aanmelden op de site van The National Trust. De organisatie biedt 21.000 euro per jaar, plus kost en inwoon.