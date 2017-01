Advocaten helpen mensen na ‘moslimban’ in luchthavens

Meer dan duizend mensen kwamen opdagen na de oproep van International Refugee Assistance Project. Dat schrijft de New York Times. Tegen zondagochtend waren er advocaten aanwezig in de meeste internationale luchthavens van het land. Veel vrijwilligers hielpen gestrande reizigers met juridische zaken. Vaak werkten ze de hele nacht door.

Volunteer lawyers still gathered at #JFKTerminal4. Many of them tell me they haven't slept all night @NY1. pic.twitter.com/gqR8NWfc4h