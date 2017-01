Steden die carnavals organiseren, krijgen van de veiligheidsdiensten de raad zwaar verkeer ver van de feestelijkheden te houden. Sommige gemeenten willen zelfs de chauffeurs van carnavalswagens screenen.

Na de kerstmarkten zijn nu ook de carnavals door de veiligheidsdiensten tot ‘soft targets’ of eventuele doelwitten omgedoopt. ‘Laat ons eerst duidelijk zijn: tot dusver wijst niets in de richting van een nakende aanslag op deze evenementen’, zegt Paul Van Tigchelt, topman van Ocad, het organisme dat de terreurdreiging in ons land evalueert. ‘Maar zij veroorzaken wel telkens een grote volkstoeloop en daar moeten we rekening mee houden bij het inschatten van het risico. Eind vorig jaar was dat al het geval voor de kerstmarkten, nu geldt hetzelfde voor het carnavalsseizoen.’

Betonblokken

Voorkomen is beter dan genezen, denken Ocad en het crisiscentrum dus. Omdat terroristen zowel in Nice op 14 juli vorig jaar als in Berlijn op 19 december een vrachtwagen gebruikten om lukraak dood en vernieling te zaaien, vragen de veiligheidsdiensten aan de carnavalsgemeenten om zwaar verkeer zo ver mogelijk van het feestgedruis te houden.

Welke maatregelen de betrokken gemeentebesturen daarvoor zullen nemen, moeten ze zelf in overleg met hun politie afwegen. Maar ze nemen de aanbevelingen alvast zeer au sérieux. ‘Vorig jaar hadden wij al een bijzonder interventieplan voor carnaval opgesteld omdat we onder dreigingsniveau 3 stonden’, zegt Christoph D’Haese (N-VA), burgemeester van Aalst. ‘Maar toen waren er in België nog geen aanslagen geweest. We moeten dus waakzaam zijn en maken dat niets de pret van de carnavalisten komt bederven.’

Dat doel heiligt heel wat middelen. ‘We hebben in ons veiligheidsplan bijzondere voorzieningen getroffen om te voorkomen dat voertuigen – zware of minder zware – zonder toelating op het gesloten parcours kunnen terechtkomen. Daarvoor laten we onder meer betonblokken aanrukken die bepaalde straten zullen blokkeren. Onze politiemannen zullen uiteraard in het algemeen extra waakzaam zijn. Zoals voor de kerstmarkt zullen niet-geïdentificeerde voertuigen gebannen worden uit een bepaalde perimeter. De sociale controle in Aalst is gelukkig groot. Onze diensten kennen de bestuurders van de wagens die aan carnaval deelnemen. Bovendien moet elke bestuurder van de zogenaamde pompierwagens (waarmee de carnavalisten na de stoet verder doorheen Aalst trekken, red.) over een legitimatiebewijs beschikken en die krijgen ze alleen na een monitoring. We zullen de luchtsteundienst van de federale politie zelfs om bijstand van een helikopter vragen’, zegt Christoph D’Haese.

Ook in de Limburgse carnavalsgemeenten wordt de veiligheid rond het volksfeest onder de loep genomen. ‘Wij bekijken verschillende modellen. We beseffen wel dat je een terrorist niet tegenhoudt met een bord van tonnagebeperking langs de weg’, zegt de Genkse burgemeester Wim Dries (CD&V).