Miss France gekroond tot Miss Universe, Miss België haalt finale niet

De 24-jarige Miss France, Iris Mittenaere, is zondag op de Filipijnen gekroond tot Miss Universe 2016. Mittenaere, die geboren werd in de Noord-Franse stad Rijsel, verklaarde tijdens de schoonheidswedstrijd dat ze hoopt dat meer landen hun grenzen zouden openen voor vluchtelingen.

Miss Haiti Raquel Pelissier werd de eerste runner up, Miss Colombia Andrea Tovar werd gekroond tot tweede runner up.

Foto: REUTERS

Mittenaere, die tandchirurgie studeert, verklaarde tijdens de wedstrijd dat landen het recht hebben om hun grenzen te openen of te sluiten voor vluchtelingen, maar dat Europese landen zoals Frankrijk gekozen hebben om vluchtelingen te verwelkomen. ‘Open grenzen hebben geeft ons de kans om meer te reizen en te weten te komen wat er allemaal gebeurt in de wereld’, aldus Mittenaere, die met dat antwoord een plaats in de top 3 bemachtigde.

Foto: REUTERS

Voor België streed de 19-jarige Stephanie Geldhof om de kroon tijdens de 65ste Miss Universe-wedstrijd. Zij haalde de finale echter niet.