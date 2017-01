Verschillende doden bij schietpartij in moskee in Québec

In de Canadese stad Québec zijn bij een schietpartij in een moskee verschillende doden gevallen. Volgens de politie vielen er veel slachtoffers, onder wie ook doden. Twee verdachten zijn gearresteerd, meldt de politie op twitter. De ordediensten willen nog geen aantal slachtoffers geven, maar er is sprake van zeker vijf doden.

Volgens getuigen zouden tot drie gewapende mannen het vuur hebben geopend op de zowat 40 aanwezigen voor het avondgebed in het islamitisch centrum in Québec City, aldus persagentschap Reuters.

Foto: AFP

Volgens de voorzitter van de moskee kwamen vijf mensen om het leven. Op Twitter meldt de politie van Québec dat er doden en gewonden zijn na het incident, maar ze geeft geen verdere details.

Le SPVQ confirme qu'il y a des dècès et des blessés,des suspects ont été arrêtés, plus de détails à venir. — SPVQ_police (@SPVQ_police) 30 januari 2017

Een politiewoordvoerder ter plaatse bevestigde dat aan de wachtende reporters, schrijft Reuters. ‘Er zijn veel slachtoffers, ook doden’, klonk het.

Voorts bevestigt de politie dat ze twee mensen heeft opgepakt, en sluit niet uit dat er nog een derde verdachte is. De situatie is ondertussen onder controle, zegt de politie opnieuw via Twitter. ‘de mensen zijn geëvacueerd, het onderzoek gaat voort.’

La situation est sous contrôle, les lieux sont sécurisés et les occupants ont été évacués. L'enquête se poursuit. — SPVQ_police (@SPVQ_police) 30 januari 2017

‘Dit is barbaars’, reageert Mohamed Yangui, de voorzitter van de moskee. Hij was niet in de moskee aanwezig toen de onbekenden het vuur openden. Maar hij vertelt hoe hij paniekerige telefoontjes kreeg van de gelovigen die aan het avondgebed deelnamen.

Volgens een getuige zou een van de aanvallers ‘Allahou Akbar’ geroepen hebben, aldus Radio Canada, maar dat nieuws werd nog niet bevestigd door de autoriteiten.

De Canadese premier Justin Trudeau heeft de aanval op Twitter veroordeeld. Hij noemt het een terroristische aanval. ‘Vanavond rouwen de Canadezen voor zij die gedood werden bij een laffe aanval op de moskee in Québec City. Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers en hun families.’

Tonight, Canadians grieve for those killed in a cowardly attack on a mosque in Quebec City. My thoughts are with victims & their families. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 30, 2017

In het hele land zijn strengere veiligheidsmaatregelen van kracht, aldus nog Radio Canada. En ook in de VS wordt extra beveiliging voorzien. Volgens NBC News is dat al zeker het geval in New York.

In juni van vorig jaar kwam de moskee in Québec al eens in het nieuws toen onbekenden een varkenskop achterlieten op aan de deur van het gebedshuis.

Foto: REUTERS

Foto: AP

Foto: AFP