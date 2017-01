Groen misnoegd over tuchtstraf voor ‘corruptie’

Twee ambtenaren van de stad Antwerpen meldden midden 2015 dat hun leidinggevende de regels inzake overheidsopdrachten aan zijn laars lapte. De ambtenaar van de stad Antwerpen krijgt een tuchtstraf. Groen spreekt van corruptie.

De stad heeft daarop een forensische audit bevolen, die voldoende bezwarende feiten opleverde om een tuchtprocedure op te starten. De ernst valt niet precies in te schatten, aangezien de stad Antwerpen elk commentaar weigert. Het is wettelijk niet toegestaan dat de stadssecretaris communiceert over dossiers waarin hij zelf als tuchtoverheid optreedt.

Groen-gemeenteraadslid Joris Giebens heeft over de affaire wel een klacht bij de dienst corruptiebestrijding ingediend. Volgens zijn klacht gaat het om ernstige overtredingen: het bevoordelen van een ambtenaar bij het gunnen van een raamcontract, het lekken van informatie aan een aannemer tijdens een lopende aanbesteding, het opsplitsen van opdrachten waardoor altijd dezelfde aannemer de opdracht kon binnenhalen en het benaderen van aannemers, die opdrachten vervullen voor de stad, om scoutslokalen te sponsoren.

Loon ingeleverd

De Antwerpse stadssecretaris vindt de feiten in elk geval zwaar genoeg om de man een tuchtstraf op te leggen. Hij heeft aan andere functie bij de stad gekregen, op hetzelfde niveau. Volgens Groen heeft hij ook zes maanden lang twintig procent van zijn loon moeten inleveren.

De partij neemt geen genoegen met de sanctie. Volgens Groen-gemeenteraadslid Wouter Van Besien had de stad Antwerpen de man moeten laten vervolgen voor het gerecht. Bovendien dreigen de aannemers die onder een hoedje speelden met de ambtenaar, buiten schot te blijven als de affaire louter met een tuchtsanctie wordt afgehandeld.

Maar de klacht die Groen indiende bij de dienst corruptiebestrijding is eind vorig jaar door het Antwerpse parket geseponeerd, met als argument ‘voorrang aan de tuchtrechtelijke afhandeling’. Van Besien is het daar niet mee eens en vraagt aan burgemeester Bart De Wever (N-VA) dat hij ‘zijn rug recht en de juiste gevolgen geeft aan de affaire’.

‘Ons-kent-ons’

‘Dit is in onze ogen een ons-kent-ons-strategie en een doofpotoperatie’, zegt Van Besien. ‘Men heeft deze zaak willen verbergen. Men heeft bovendien beslist om met deze feiten niet naar het gerecht te stappen. Dat is onbegrijpelijk. Uit de audit blijkt duidelijk dat de man verschillende strafrechtelijke feiten heeft gepleegd. Toch is beslist alleen een eigen tuchtonderzoek in te stellen en het gerecht niet op de hoogte te brengen.’

‘Uiteindelijk zijn wij met de zaak naar het gerecht moeten stappen, maar het was al te laat’, zegt Van Besien. ‘Omdat er een tuchtonderzoek is uitgevoerd, seponeert het parket, en de resultaten van een tuchtonderzoek moeten strikt vertrouwelijk blijven.’

‘Als de audit strafrechtelijke feiten aantoont, had de stad Antwerpen moeten zeggen: hiermee gaan we naar het gerecht. Nu heeft het parket de zaak geseponeerd zonder helemaal op de hoogte te zijn. De forensische audit zat niet in het strafdossier.’