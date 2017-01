Rechters fluiten Trump terug

Rechters confronteren Donald Trump met de grenzen aan zijn macht bij de uitvoering van zijn ‘moslimban’.

De Amerikaanse justitie werpt een dam op tegen de beslissing van president Trump om inwoners van zeven moslimlanden de toegang tot de VS te ontzeggen. Vier rechters beslisten afgelopen weekend dat mensen met geldige papieren niet gedeporteerd mochten worden. Ook niet als ze uit de zeven landen komen waaruit Trump de komende maanden reizigers wil blokkeren. Honderden demonstranten die voor het gerechtsgebouw in Brooklyn waren opgedaagd, onthaalden de beslissing van de rechter in New York op gejuich. De zaak was aangespannen door de burgerrechtenbeweging ACLU.

Gisteravond beslisten vijftien Democratische openbare aanklagers om de ‘moslimban’, zoals het besluit door tegenstanders genoemd wordt, aan te vechten. ‘Geen president kan veranderen dat godsdienstvrijheid een hoeksteen van onze samenleving is’, zeiden ze in een gezamenlijke verklaring. Ze zullen samenwerken om respect voor de grondwet af te dwingen, en overwegen zelfs om Donald Trump aan te klagen. De aanklager van de staat New York riep zelfs gedupeerden via Twitter op om contact met hem op te nemen.

Christenen uit moslimlanden

De sterke weerstand vanuit de juridische wereld is wel een flinke complicatie voor Trump. Verschillende passages in het besluit kunnen betwist worden, zegt hoogleraar internationale relaties en Amerikaanse politiek Bart Kerremans (KU Leuven). ‘Er bestaat een wet die bepaalt dat men bij immigratie niet mag discrimineren op basis van nationaliteit of woonplaats. Die wet is er in 1965 gekomen net omdat de VS in het verleden heel vaak migratie uit specifieke landen blokkeerden.’

In de executive order staat ook dat vluchtelingen die in hun land tot een religieuze minderheid behoren, voorrang moeten krijgen. In de praktijk betekent dat dat christenen uit moslimlanden een streepje voor hebben. ‘Religie staat niet in die wet van 1965 vermeld, maar de Amerikaanse grondwet heeft wel een verbod op religieuze tests. Het is niet duidelijk of die ook voor niet-Amerikanen geldt, maar ook dat kan dus aangevochten worden.’

Besluit is geen wet

Een executive order van een president is immers geen wet. Officieel is het een verklaring van de president die aangeeft welke klemtonen agentschappen moeten leggen. Maar presidenten gebruiken het ook al eens om stappen te doen in controversiële dossiers die ze moeilijk in het Congres geregeld krijgen. Zo besliste Obama met een executive order dat kinderen van illegale immigranten niet gedeporteerd mochten worden. En president Franklin Roosevelt gaf met een executive order het bevel Japanners op te sluiten in interneringskampen.

Daardoor zijn zulke presidentiële besluiten ook kwetsbaar, want zowel rechters, het Congres als de volgende president kunnen de beslissing tegenhouden, terugdraaien of onderdelen ervan afwijzen. Obama’s initiatief zit bijvoorbeeld nog altijd geblokkeerd in het juridisch systeem. Zelf draaide hij een besluit van zijn voorganger Bush over een inperking van stamcelonderzoek terug.

Democraten maakten gisteren al plannen om het presidentieel besluit via een wet te torpederen, maar dat het Congres tegen het besluit zou ingaan, is volgens Kerremans onwaarschijnlijk. ‘Het is een werk van lange adem, en ik zie geen reden waarom de Republikeinen, die het Huis van Afgevaardigden én de Senaat controleren, daarin zouden meegaan. De aangewezen weg is de rechtbank.’

Wat dat betekent voor mensen die vandaag vastzitten op luchthavens of niet naar de VS kunnen afreizen, is niet duidelijk. Op de JFK luchthaven was het verwarring troef, ook bij de douane. Advocaten die om verduidelijking vroegen, kregen te horen dat ze maar naar Trump moesten bellen, aldus Reuters.

Het Witte Huis leek gisteren al een toegeving te doen. In een interview zei stafchef Reince Priebus dat wie een green card (een permanente verblijfsvergunning) bezit, niet meer onder de maatregel valt.

Maar dat geldt niet voor mensen met een visum, vluchtelingen, toeristen en zakelijke reizigers uit de zeven landen. ‘Op dit moment wordt er overal getwijfeld, ook op het terrein’, zegt Kerremans. ‘Ik vermoed dat mensen met geldige papieren een goede kans maken als ze naar de rechter zouden stappen. Maar wie nog een procedure voor een visum moet starten, zal geen gelijk halen.’