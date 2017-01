21-jarige vermist in Brugge na nachtje stappen

De zoekactie naar een 21-jarige jongeman in Brugge is zondagavond gestaakt. Hij is verdwenen na een avondje stappen. De politie vraagt, op verzoek van het Parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge en in samenwerking met Child Focus, om het opsporingsbericht te verspreiden.

Op vrijdag 27 januari 2017, was de 21-jarige Hendrik Van Dale aanwezig op een privéfeestje op het ‘t Sasplein te Brugge. Om 04.55 uur vertrok hij daar in het gezelschap van een vriend langs de vesten in richting van de Kruispoort.

Zaterdag om 05.55 uur werd de vriend door bewoners van een woonboot gewekt toen hij lag te slapen op het dek. Sindsdien werd van de jongeman niets meer vernomen.

De politie startte daarop een zoekactie op aan de Kruisvest. Ook de civiele bescherming en de cel vermiste personen was daarbij aanwezig. Omdat het te donker werd, werd de zoekactie zondagavond rond 18 uur stopgezet. Maandag wordt er verder gezocht.

‘Hendrik is normaal gebouwd en ongeveer 1m80 lang’, staat in het opsporingbericht. ‘Hij is kaal geschoren. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een donkere vest, donkere broek en een zwarte t-shirt met Bob Dylan erop.’

Hebt u Hendrik nog gezien of weet u waar hij is, gelieve dan contact op te nemen met de speurders. Tips zijn welkom via het gratis nummer 0800 30300 en via Child Focus op het nummer 116