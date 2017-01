Het immens verdriet van Van der Poel: 45 minuten tranen na bittere pech

Mathieu van der Poel greep naast de gouden medaille op het WK veldrijden na vier platte banden. De brute pech kwam bijzonder hard aan bij de 22-jarige, die na afloop ontroostbaar was. Onderweg naar de tv-studio vloog hij al huilend in de armen van Koen Monu, tijdens het interview bleven de tranen komen bij de zilveren medaillewinnaar: “Dit is de grootste ontgoocheling uit mijn carrière.”

Wat hebben we te doen met Mathieu van der Poel! Zelden zagen we een sportman zo zijn tranen de vrije loop laten na een ontgoocheling. Het verdriet van de 22-jarige Nederlander was aandoenlijk. En eens de eerste tranen tevoorschijn kwamen, was er geen ophouden meer aan (lees verder onder de foto)

Foto: Sporza

Foto: Sporza

Toen Van der Poel als tweede over de finishlijn bolde, boog hij diep ontgoocheld het hoofd en kwamen de eerste tranen opzetten. De Nederlander snelde naar een afgeschermde zone achter de finish en dook een truck in. Daar barstte hij in een stevige huilbui uit. Van daaruit ging het in tranen naar het podium. Met een zilveren medaille rond de nek liepen er dikke tranen over de wangen van Van der Poel.

Onderweg naar de televisiestudio van Sporza wachtte Koen Monu, vorig jaar WK-organisator in Heusden-Zolder en oprichter van vzw Pro-Cycling Mathieu van der Poel op. Die werd overmand door emoties en vloog in de armen van de Kalmthoutenaar.

Ook in de televisiestudio bij Karl Vannieuwkerke bleven de tranen komen. “Vier keer lek, ja”, zo snikte Van der Poel op de vraag hoe vaak hij lek reed. “Het is helemaal niet leuk om een wedstrijd door pech te verliezen. Dit is de grootste ontgoocheling tot nu toe voor mij”, vond Mathieu van der Poel.

“Van de eerste drie lekke banden kon ik nog bekomen. Toen ik in het wiel van Wout zat, kreeg ik zelfs extra vertrouwen. Maar de laatste lekke band, daar verloor ik te veel tijd en kracht mee. Als je voor de vierde keer lek staat, heb je het gehad. Ik heb geprobeerd te vechten, maar het ging niet meer. Nochtans heb ik me echt geamuseerd op dit parcours”, zo sloot van der Poel af. Maar dan was het nog niet afgelopen. Na de interviews met de andere televisiezenders werd Van der Poel naar de persconferentie gevoerd. Een wandeling van ongeveer een kilometer die de Nederlandse kampioen hevig snikkend aflegde. Maar tussendoor toonde Van der Poel zijn grote klasse door geen enkele handtekening of selfie uit de weg te gaan. “Dat hoort bij mijn job. We komen bijna nooit in Luxemburg en al die mensen zijn hier voor ons naar de cross gekomen. Als er dan zo’n kleine naar mij komt om mee op de foto te gaan, dan weiger ik dat niet.” Van der Poel slaagde er zelfs in om een voorzichtige glimlach boven te toveren bij de foto’s.

Maar eens de Nederlander door de afgeschermde gangen van het gebouw waarin de persconferentie plaatsvond wandelde, kon hij zich niet meer bedwingen. In tranen nam hij plaats op zijn stoel in de zaal. Maar Van der Poel is een professional en hij antwoordde uitgebreid en oprecht op alle vragen. 45 minuten nadat hij over de finishlijn was gereden, rechtte hij de rug en verliet hij geëmotioneerd het gebouw.

Foto: Sporza