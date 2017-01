Trump: ‘Kijk naar wat er in Europa gebeurt: een vreselijke chaos’

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn omstreden inreisverbod voor veel moslims onrechtstreeks verdedigd op Twitter.

President Trump heeft opnieuw verschillende tweets de wereld ingestuurd. ‘Ons land heeft sterke grenzen en verregaande controle nodig, NU. Kijk naar wat er in Europa en de wereld gebeurt - een vreselijke chaos’, schreef hij op Twitter.

Vervolgens focuste hij zich op de situatie in het Midden-Oosten. ‘Christenen werden in groten getale geëxecuteerd in het Midden-Oosten. We kunnen niet goedkeuren dat deze horror verdergaat.’

Our country needs strong borders and extreme vetting, NOW. Look what is happening all over Europe and, indeed, the world - a horrible mess! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 januari 2017

Christians in the Middle-East have been executed in large numbers. We cannot allow this horror to continue! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 januari 2017

Onder andere Guy Verhofstadt reageerde al op de tweets van de Amerikaanse president. ‘Trump zegt dat Europa een zootje is - maar ik ben trots op de EU dat er onderdak wordt geboden aan zij die vluchten voor vervolging, oorlog en terreur.’

Trump says Europe's a mess - but I'm proud the EU offers refuge to those fleeing persecution, war & terror. — Guy Verhofstadt (@GuyVerhofstadt) 29 januari 2017

Kritiek

Trum verdedigde zich ook zaterdag al tegenover journalisten op het Witte Huis. ‘Het is geen moslimverbod. We waren helemaal voorbereid. Het werkt heel goed’, zei Trump. ‘Je ziet het op de luchthavens. Je ziet het overal. Het werkt heel goed en we gaan een heel, heel strikt verbod hebben, en extreem doorlichten, wat we al jaren hadden moeten doen.’

Uit alle hoeken van de wereld komt er kritiek op de maatregelen van Trump. De Duitse kanselier Angela Merkel (CDU) noemt het inreisverbod een duidelijk verkeerde boodschap. ‘Ze is ervan overtuigd dat ook de nodige en vastberaden strijd tegen terrorisme het niet rechtvaardigt om mensen van een bepaalde afkomst of een bepaald geloof algemeen verdacht te maken’, verklaarde regeringswoordvoerder Steffen Seibert zondag in Berlijn. Onder meer de Nederlands premier Mark Rutte treedt haar bij.

‘Geen voorbeeld aan nemen’

Premier Charles Michel zei zondag dat België ‘het oneens is met een inreisverbod voor 7 moslimlanden’ dat de Amerikaanse president Donald Trump heeft uitgevaardigd. ‘België zal er geen voorbeeld aan nemen en zal meer uitleg vragen via diplomatieke weg’, luidt het. Intussen lieten ook de sp.a en Vlaams minister-president Geert Bourgeois hun onvrede blijken.

Een ander geluid bij N-VA. Het is het goed recht van de Amerikaanse president Donald Trump om het bekende Visa Waiver-programma, dat ook Belgen de mogelijkheid biedt de Verenigde Staten zonder visum te bezoeken, tegen het licht te houden. Dat zegt vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). ‘Het tart mijn rechtsgevoel dat hij selectief zegt dat mensen van bepaalde landen de VS niet meer binnen mogen. Maar ik denk wel dat we het in zijn juiste context moeten plaatsen.’ Zijn partijgenoot en staatssecretaris Theo Francken zegt intussen dat ‘het belangrijk is om niet hysterisch te doen’.

In Amerika zelf keurt Silicon Valley, waar duizenden migranten werken, massaal de nieuwe migratieregels van de Amerikaanse president Donald Trump af. ‘Apple zou niet bestaan zonder immigratie’, aldus ceo Tim Cook. Steve Jobs, oprichter van Apple, was de zoon van een Syrische migrant.

Rechter fluit Trump terug

Intussen heeft een Amerikaanse federale zaterdagavond beslist dat mensen die sinds vrijdag gearresteerd werden of vastzitten op de luchthaven in het kader van het nieuwe decreet van president Trump, niet uitgewezen mogen worden.

Sinds de ondertekening van het decreet vrijdagavond, waarmee Trump een inreisverbod invoerde voor inwoners uit de zeven moslimlanden, werden op de Amerikaanse luchthavens tientallen inwoners uit de betrokken landen gearresteerd. De meesten onder hen beschikken over een geldig visum en soms zelfs over een green card. Naast de klacht van de mensenrechtenverenigingen, vonden er in de luchthavens ook protesten plaats om hun vrijlating te eisen.