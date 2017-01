William en Harry willen standbeeld ter ere van Diana

De Britse prinsen William en Harry willen een standbeeld laten oprichten als herinnering aan hun moeder, prinses Diana. Dat deelde Kensington Palace zaterdagavond op Twitter mee.

‘Twintig jaar zijn sinds de dood van onze moeder verlopen, en de tijd is nu rijp om haar positieve invloed op Groot-Brittannië en de wereld met een blijvend standbeeld te waarderen’, klinkt het in een mededeling van de prinsen.

Het standbeeld zou in het publieke deel van het park van Kensington Palace opgesteld worden. Prinses Diana, die in 1997 bij een verkeersongeval in Parijs op 36-jarige leeftijd om het leven kwam, had daar haar officiële residentie. Het plein voor de poort van het kasteel veranderde destijds spontaan in een herdenkingsplaats voor de geliefde prinses en was tijdelijk bedekt met een zee van bloemen.

Ook prins Harry (32) woont inmiddels in Kensington Palace. Prins William (34) en hertogin Kate (35) willen deze zomer ook naar het paleis verhuizen. Ze wonen voorlopig nog steeds in het vredig dorpje Anmer in het Oost-Engelse graafschap Norfolk.

‘Onze moeder heeft zo vele levens geraakt. We hopen dat dit beeld al degenen die een bezoek brengen aan Kensinton Palace helpt om na te denken over haar leven en nalatenschap’, aldus de prinsen. Wanneer het standbeeld klaar is, is nog niet bekend.