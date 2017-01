Mainz huurt Bojan Krkic van Stoke City

FSV Mainz heeft Bojan Krkic op huurbasis aangetrokken tot het einde van het seizoen. De Spanjaard met Servische roots komt over van Premier League-club Stoke City. Dat meldt het nummer elf uit de Bundesliga zondag.

De 26-jarige aanvaller is een jeugdproduct van FC Barcelona. Hij debuteerde er in 2007 op 17-jarige leeftijd in de hoofdmacht. Na vier seizoenen en ruim 40 doelpunten in Catalaanse loondienst verhuisde Krkic naar AS Roma. Na een jaar in de Italiaanse hoofdstad trok hij op uitleenbasis naar AC Milan. In de zomer van 2013 keerde Krkic terug naar Barcelona, dat hem prompt een jaar bij Ajax stalde. Daar vertrok hij na een seizoen om bij Stoke te belanden.

Zondag neemt Mainz het op de 18e speeldag in de Bundesliga thuis op tegen Borussia Dortmund.