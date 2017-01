Polsstokspringer Arnaud Art is zaterdag met een sprong over 5m35 zesde geworden in de B-reeks van de Perche Elite Tour in het Franse Rouen.

Hij ging bij zijn tweede poging over 5m35 en faalde nadien op 5m50. De wedstrijd werd gewonnen door de Fransman Baptiste Boirie (5m50).

Art had op 17 december in Rennes een nieuw persoonlijk record neergezet, de atleet van FCHA wipte toen over 5m61. De kwalificatielimiet voor het EK indoor in Belgrado (3-5 maart) bedraagt 5m78.