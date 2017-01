REACTIES. Quinten Hermans: “Gewoon niet goed genoeg vandaag”

Quinten Hermans speelde geen rol van betekenis op het WK veldrijden bij de beloften. De Belgische en Europese kampioen viel snel terug naar de achtergrond en was na afloop natuurlijk teleurgesteld. “Ik was gewoon niet goed genoeg vandaag”, was een bevende Hermans eerlijk. Nicolas Cleppe reed naar een vijfde plaats. “Ik zat echt kapot in de laatste ronde”, zo bekende hij. “Dit is wel echt een parcours voor Wout vanmiddag, ik denk dat hij wereldkampioen wordt.”

“Ik had van bij de start een slecht gevoel, maar daar lag het niet aan. Ik was gewoon niet goed genoeg vandaag. Jammer dat Orts nog over mij gaat, maar zelfs voor die tweede plaats was ik niet gekomen naar hier. Ik kwam om te winnen. Als je dan meteen voelt dat je tekort komt tegenover Nieuwenhuis, is dat heel jammer”, aldus Quinten Hermans.

“Dit gaat even nazinderen, ja. Ik heb een heel jaar gewerkt naar dit doel toe en had deze week een heel goed gevoel en goede benen. Waarom vandaag dan niet? Ik voel me er niet goed bij. Als je dan met een negende plaats afsluit, is dat heel teleurstellend. Dit was mijn beste kans voor de komende jaren. Volgend jaar zal het allemaal moeilijker worden.”

Bevroren ondergrond en een modderig laagje erop, zo ligt WK-parcours er nu bij. Hier gaat @Quintenhermans onderuit. pic.twitter.com/47kE4COX5O — Merijn Casteleyn (@MerijnCasteleyn) January 29, 2017

Nicolas Cleppe: “Denk dat Van Aert wereldkampioen wordt”

“Ik rij plat, en zo was mijn kans op de derde plaats ook meteen weg”, begon Nicolas Cleppe zijn relaas na de wedstrijd. “Ik zat ook wel kapot, want het was een bijzonder lastige wedstrijd. Ik denk wel dat iedereen op zijn limiet zat. Je moest constant geconcentreerd blijven om niet te vallen. En met dat ijswater werd het nog een beetje extra zwaar”, aldus Cleppe. “Geen medaille, maar we hebben ons best gedaan. Thijs en ik hebben beide een platte band gehad, de andere Belgen hebben ook wel pech gehad maar ik heb ze nog niet gezien.

“Ik hou een dubbel gevoel over aan dit WK. Ik toon hier dat ik bij de top-vijf van de wereld hoor, maar had toch graag een medaille meegenomen naar huis. Het plan was om Eli (Iserbyt, red.) en Quinten (Hermans, red.) naar een medaille te loodsen als kopman, maar ik heb ze nooit echt in de wedstrijd gezien. Dan ging ik mijn eigen kans. Afspreken met Thijs was niet echt mogelijk op dit parcours, het was elk voor zich. Nieuwenhuis is al een heel seizoen onklopbaar en hij toonde vandaag opnieuw waarom.”

“Dit is wel een Van Aert-parcours, denk ik. Echt op kracht. Ik denk dat Wout wel wereldkampioen zal worden vanmiddag”, zo sloot Cleppe af.