Tijdens haar bezoek aan het Witte Huis werd de Britse eerste minister Theresa May gefotografeerd terwijl ze Donald Trump bij de hand hield. Het begin van een nieuwe romance? Niet volgens een overheidsbron, die er een bijzondere uitleg aan geeft.

In de nasleep van de heisa omtrent de vermeende video waarin prostituees geurineerd zouden hebben op Trump, gaf de president al toe smetvrees te hebben. Toch weerhield hem dat er niet van om de hand van de Britse eerste minister Theresa May stevig vast te nemen. Bloeit daar iets moois?

Nee, zo beweert een overheidsbron aan de Britse tabloid The Daily Mail. Volgens die bron heeft de president last van climacofobie, een irrationele angst voor trappen en hellende vlakken. 'Hij heeft nog een grotere hekel aan hellende vlaktes of hoogteverschillen dan aan bacteriën', getuigde de bron nog. 'Hij houdt ook niet van trappen en zijn grootste nachtmerrie is een vieze trapleuning.'

In Trump Tower heeft hij daar geen last van: daar neemt hij altijd de ‘Gouden Lift’ al wil hij de knop voor de benedenverdieping niet aanraken. Die wordt volgens hem te veel mensen aangeraakt en zou dus vol bacteriën hangen.