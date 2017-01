Belgische prinses reageert voor het eerst op haar rol in Kazachgate

Prinses Léa bevestigde aan de RTBF dat de storting van 25.000 euro op de rekening van haar stichting in januari 2012 werd uitgevoerd op vraag van oud-Senaatsvoorzitter Armand De Decker. Daarmee bevestigde ze de eerdere verklaringen van Catherine Degoul, de advocate van Patokh Chodiev.

‘Armand De Decker heeft mij verwittigd dat de Orde van Malta ons een schenking ging overmaken en heeft me gepreciseerd dat we dat geld dienden door te storten aan de vereniging Amitié et Fraternité Scoute (AFS)’, zo liet de weduwe van prins Alexander aan de Franstalige openbare zender weten.

‘Dat is niet gebruikelijk, maar ik kende Armand De Decker. Ik heb vertrouwen in hem, hij is voorzitter van de Senaat geweest. Ik heb de storting dus uitgevoerd.’

Het bestaan van de betreffende storting, en de vermeende band met de zaak Kazachgate, werd in november naar buiten gebracht door Le Soir en nadien De Tijd. Zij berichtten over een bedrag van 25.000 euro, gestort op vraag van de liberaal Armand De Decker, door de Franse advocate van Patokh Chodiev, Catherine Degoul, naar het Hulpfonds Prins en Prinses Alexandre de Belgique van prinses Léa.

De storting, waarvan de prinses nadien het bestaan bevestigde, vermeldde in realiteit niet de orde als donor, maar zij dacht dat die uitging van de Orde van Malta, legde ze uit. De Orde van Malta heeft zelf in de pers volgehouden dat ze niet de oorsprong was.

In een reactie aan Belga, eist Kamerlid Georges Gilkinet (Ecolo) het verhoor van alle betrokken actoren van deze storting door de parlementaire onderzoekscommissie Kazachgate.