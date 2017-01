Apple en Google verbolgen over moslimverbod: 'Apple zou niet bestaan zonder immigratie'

Foto: Associated Press / Reporters

Silicon Valley, waar duizenden migranten werken, keurt massaal de nieuwe migratieregels van de Amerikaanse president Donald Trump af. 'Apple zou niet bestaan zonder immigratie', aldus ceo Tim Cook. Steve Jobs, oprichter van Apple, was de zoon van een Syrische migrant.

In een intern document zegt Cook het beleid van Trump over migratie - door een nieuw decreet krijgen burgers uit zeven moslimlanden de komende negentig dagen geen visum meer - niet te steunen en begrijpt hij de bezorgdheid van veel van zijn werknemers. Apple zal al het mogelijke doen om werknemers die worden geraakt door het decreet te helpen.

Cook is niet de enige topman van een Amerikaans technologiebedrijf die zich tegen de nieuwe regels keert. 'Zowel als migrant als ceo heb ik de positieve impact ervaren van immigratie op ons bedrijf, ons land en de wereld', aldus Microsoft-ceo Satya Nadella.

Ook Netflix-ceo Reed Hastings haalde uit naar Trump. 'On-Amerikaans', noemde hij de maatregel.

De bedrijven worden ook rechtstreeks geraakt door het inreisverbod. Bij Google worden 187 werknemers getroffen door de maatregel, aldus ceo Sundar Pichai in een interne mail aan het personeel. Microsoft is in contact met 76 werknemers uit de door het Amerikaanse inreisverbod getroffen landen.

Andere ceo's die zich hebben uitgesproken tegen het migratiebeleid van Trump zijn onder meer Mark Zuckerberg van Facebook, Airbnb-topman Brian Chesky, Twitter-ceo Jack Dorsey of Uber-ceo Travis Kalanick.