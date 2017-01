Door de zachtere temperaturen hebben verscheidene skipistes al de deuren gesloten, maar in de Oostkantons ligt er nog voldoende sneeuw om aan wintersport te doen, zo blijkt uit het sneeuwbericht van de Toeristische Dienst van de Oostkantons.

In de Oostkantons zijn de meeste skipistes open, enkel de pistes in Rocherath (Bullingen) en de installaties van Dethier Ski in Ovifat zijn gesloten.